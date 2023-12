Autofagia no Bolsonarismo

A eventual cassação do senador Sergio Moro no 1º bimestre de 2024 abriu autofagia no grupo dos Bolsonaristas para a disputa numa eleição suplementar no Paraná. A despeito de o clã indicar que Michelle Bolsonaro pode mudar o domicílio eleitoral para o Estado (tem até maio para isso) e disputar a eventual vaga, bolsonaristas locais já avisaram ao presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, de que não abrem mão da tentativa. Tratam-se do deputado federal Ricardo Barros (PP-PR) e de Paulo Martins (PL-PR), que ficou em 2º na disputa de 2022 para a vaga. Valdemar avisou sutilmente a Bolsonaro para decidir logo por qual Estado Michelle será candidata ao Senado, em 2026. Na avaliação do cacique, o partido fica perdido e trava articulações importantes, sob risco de perder aliados. “Cada hora ele (Bolsonaro) diz uma coisa: Brasília, Goiás, Paraná.. e por ai vai, isso desgasta a própria Michelle”, reclama outro cacique.

Pá de cal?

O Ministério da Cultura propôs no Orçamento R$ 30 milhões para a construção do Museu da Democracia – a fim de lembrar que a baderna criminosa do 8 de janeiro não se repetirá – mas o relator do PL nº 29/23, senador Beto Faro (PT-PA), jogou pá de cal no plano. Baixou para R$ 1,97 milhão.