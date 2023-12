Ataque de aloprado

Os crimes de depredação do Palácio do Planalto chamaram a atenção do povo para a visitação do lugar. Em 2022, foram registrados 2.327 visitantes o ano todo. De 2 a 7 de janeiro, e de 29 de agosto – quando reaberto para guiadas – até semana passada, 2.209 visitantes passaram pelo Palácio. Em três meses, quase o número do ano passado.

Impunidade

As investigações do assassinato de um jovem turista no Rio de Janeiro, que visitou a cidade para o show de Taylor Swift, revela o quanto o Código Penal brasileiro precisa de uma mexida forte. Dos quatro adolescentes presos (um deles esfaqueou o rapaz), dois já tinham 40 e 55 passagens pela Polícia em DPs da cidade.

Inchaço

O Brasil tem 29 partidos políticos, e ainda conta com 21 em processo de apoiamento para a efetivação. Somos o 2º País com maior número de partidos no mundo – perdemos apenas para a Índia. Esse cenário seria mais inchado ainda. O Tribunal Superior Eleitoral já indeferiu a criação de 83 partidos de 15 anos para cá. Melhor assim.

BRB nacional

Antes em páginas policiais com encrencas políticas em Brasília, o Banco de Brasília (BRB), sob nova gestão de Paulo Henrique Costa, saiu de 700 mil clientes em 2018, quando assumiu a presidência da instituição, e chegou a 3 milhões deles no Brasil. Agora, vai abrir duas agências temáticas no Rio de Janeiro, além de outros Estados.

“Gramado” do Rio

Encravada na Serra fluminense, a pequena cidade Miguel Pereira ganhou apelido de Gramado do Rio, por puxar de lá várias ideias de entretenimentos. É o município do Estado do Rio de Janeiro que mais recebe turistas no hoje, com parques e ruas temáticos, pólo gastronômico e a um trem ‘Maria fumaça’ que corta os distritos.

ESPLANADEIRA

# ENS abre inscrições gratuitas para o curso on-line “Alimentos ultraprocessados e obesidade”. # Paraná Pesquisa: Rosana Valle lidera intenção de votos para prefeitura de Santos-SP. # Ateliê Mundo Novo abre inscrições para curso gratuito de Costura Criativa no Rio. # Pesquisa da Agência Pública aponta Curitiba como cidade com de serviços públicos de maior qualidade no país. # Vivo e Fundação Telefônica Vivo aderiram ao Pacto Nacional pela Inclusão Produtiva das Juventudes. # Prefeito de Taubaté, José Saud (PP) vai trocar secretários e fazer mutirão de serviços.