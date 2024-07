As mulheres da PF

A agenda dos pré-candidatos a presidente da Câmara não para nesse recesso. Sem folga, os três principais que já despontaram (escancaradamente) estão em ligações diárias e visitas a entidades de classe. São Antônio Brito (PSD-BA) – tido com mais alinhado ao Palácio – Elmar Nascimento (União-BA), o nome de Arthur Lira à sua sucessão, e Marcos Pereira (Rep-SP), ainda independente no tapete verde.

Vai nadando?

As companhias aéreas nacionais têm sido alvo de críticas dos grandes empresários brasileiros que têm negócios – ou querem investir lá – com países da África (alguns de língua portuguesa), ricos em minérios, agricultura e petróleo. Para ter exemplo, enquanto a Turkish Airlines voa para 60 destinos na África, nenhuma companhia brasileira realiza voos diretos para o continente.

Lupa na estrada

Diante das críticas recentes da falta de fiscalização de transportes coletivos nas estradas do Brasil, com números de acidentes de ônibus, em especial, a Agência Nacional de Transportes Terrestres afirma que tem 330 servidores atuando, “entre outras funções”, na fiscalização do transporte de passageiros no País, e em 35 postos de rodovias. Uma das críticas da própria classe de servidores é a falta de agentes nas estradas.

Poder (Pré) Judicial

O Instituto Arrecife e a FAPERJ vão promover o Seminário Internacional “O Futuro Estado Brasileiro: O ativismo judicial e o Brasil do século XXI”, dias 23 e 24 de agosto na Academia Brasileira de Filosofia, no Rio. O Instituto de Formação de Líderes do Rio apoia a iniciativa que reunirá especialistas de diferentes países para debater fenômenos do ativismo judicial e impactos para economia, segurança pública e Governo.

Escola que se vire

Nascido em “berço de ouro”, com os melhores professores e escolas na alfabetização, o príncipe deputado federal Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) propõe no PL 1363/24 a obrigatoriedade de aplicação de provas de gramática nos concursos federais. É importante, sim. Falta combinar com bons professores (e mal pagos) dos ensinos público e privado.

ESPLANADEIRA

#GDF, U. Porto e Instituto Pernambuco Porto promovem exposição "Brasília da utopia à Capital" dia 31 de julho, em Porto, Portugal. #Editora Senac-DF faz lançou 6º volume da série "Histórias de Brasília" na Praça dos Três Poderes. #Embracon tem 133 vagas em todas as regiões do País. #SEFJ lança campanha Homem de Verdade protege a mulher. #AASP promove 15º Encontro Anual em Campos do Jordão, de 29

a 31 de agosto. #Castrol marca presença no Oficina Brasil Conecta para reparadoresautomotivos no sábado, em SP.