Amapá em chamas – Parte 2

A crise sócio-econômica no Amapá, sem energia há três semanas, é muito maior do que o divulgado na imprensa. Contatos da Coluna que moram na capital relatam que há quebra-quebra nas ruas. O presidente Jair Bolsonaro, que visitou Macapá no sábado, ficou o tempo de as termelétricas a diesel improvisadas lhe darem energia elétrica para um tchau no desfile de…