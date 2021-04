Alô, alô PF

Agentes fiscais da Agência Nacional do Petróleo (ANP) estão com medo de tomar medidas contra a formuladora de combustíveis Copape, flagrada em fiscalização recente que encontrou inúmeras irregularidades, por causa das ligações do mentor intelectual da operação, conhecido como Beto Louco, com a facção criminosa PCC.

Boquiabertos

Ministros estão brabos com o…