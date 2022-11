Agenda verde

Geraldo Alckmin (PSB) está mesmo disposto a abraçar a causa ecológica e focar no discurso do meio ambiente, como revelou a Coluna há meses (ele tem estudado muito o tema e almeja ser um tipo de Al Gore tupiniquim). O futuro vice pediu ontem um café com o atual vice-presidente, General Mourão, e debateram a estrutura do gabinete que Alckmin vai ocupar no Anexo do Palácio do…