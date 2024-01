Acabou em pizza

Inelegível e alvo de inquéritos, o ex-presidente Jair Bolsonaro passa férias no paradisíaca resort Villas Taturé, em São Miguel dos Milagres, em Alagoas. É hotel de luxo num coqueiral à beira mar, com diárias que chegam a R$ 4 mil. Mas Bolsonaro não terá gastos. Foi convidado pelo dono: o amigo sanfoneiro e ex-ministro do Turismo Gilson Machado.

Lira na linha

Neste período de fim de ano, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), tem ligado para os ministros da Saúde, Cidades, Integração Nacional e Educação exigindo empenhos de emendas orçamentárias em benefício da sua base eleitoral. Tem recebido sonoros nãos dos chefes das pastas que alegam ser impossível atender ao seu desejo em detrimento das listas enviadas pelo ministro Alexandre Padilha, do Palácio.

Dilema de Pacheco

O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), terá um dilema na volta dos trabalhos, em fevereiro. Sofre pressão de colegas e entidades para devolver a Medida Provisória (1.202/2023), que revoga a desoneração da folha salarial para 17 setores da economia. Para evitar mal-estar com o Planalto, o mineiro tem reafirmado que vai “reunir os líderes das duas Casas para ouvi-los” sobre a polêmica MP.

Na própria carne

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a Polícia Federal selaram uma parceria que resultou em dezenas de operações contra fraudes em 2023. Uma delas, que durou seis meses de apuração, revelou o envolvimento de um servidor Instituto, além da contar com a possível participação de sua esposa. Estima-se que o prejuízo ao INSS superou R$ 4 milhões.

Mínimo distante

O salário mínimo nacional – de R$ 1.412, em vigor desde ontem – está muito abaixo do ideal para atender às necessidades de uma família de quatro pessoas, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. O valor para suprir as despesas do mês com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência deveria serde R$ 6.294,71.

ESPLANADEIRA

# Projeto do MCTI quer descarbonizar construção civil com edifícios com zero emissão de CO2. # Jornalista Luana Assiz comandou transmissão do 'Festival da Virada Salvador', na TV Bahia. # Governador do Rio, Cláudio Castro, participa da formatura de 844 novos policiais civis. # Direção da Petrobrás mantém preço do diesel acima do PPI. # Presidente da Argentina, Javier Millei, anuncia retirada do país do BRICS. # Orquestra Ouro Preto lança tributo ao A-Ha no YouTube.