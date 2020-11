A volta do DEM

O DEM pode superar em 2020 sua melhor marca desde as eleições de 1988 e conquistar pelo menos sete capitais. O partido lidera as intenções de votos em Salvador (Bruno Reis), Rio de Janeiro (Eduardo Paes), Curitiba (Rafael Greca), Florianópolis (Gean Loureiro) e Macapá (Josiel Alcolumbre). A legenda também avança no Recife (Mendonça Filho) e São Luís (Neto Evangelista), com nomes…