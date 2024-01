A volta de Geller

Alvo de críticas do presidente Lula da Silva ao longo de 2023 por conta da taxa Selic, a cúpula do Banco Central conta, desde ontem, com quatro indicados pelo petista. Além de Gabriel Galípolo (Política Monetária) e Ailton de Aquino (Fiscalização), integram o time alinhado ao Planalto os economistas Paulo Picchetti e Rodrigo Alves Teixeira. O mandato do presidente, Campos Neto, se encerra em dezembro.

Caixa zerado

Os ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação; do Desenvolvimento Agrário e das Mulheres fecharam o ano com caixa praticamente zerado para despesas de manutenção e execução de políticas, como enfrentamento à violência contra mulheres. O socorro emergencial partiu do Congresso, que aprovou – a toque de caixa - R$ 25,8 milhões em crédito especial. Avisado, o presidente Lula da Silva correu para sancionar os projetos.

Lista de Gayer

Professores de universidades querem que o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) seja alvo de processo por supostamente ter acusado pessoas e instituições de serem simpatizantes do Hamas. A representação foi protocolada na presidência da Câmara e aguarda despacho do presidente Arthur Lira (PP-AL). O parlamentar enviou, no ano passado, ofício à Embaixada dos Estados Unidos com 132 nomes de ativistas e docentes que apoiariam o grupo terrorista.

Mais um veto

O presidente Lula da Silva voltou a contrariar decisão do Congresso Nacional ao vetar trechos a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei 14.791/23) aprovada no fim de dezembro. Orientado pelos ministérios da Fazenda e do Planejamento, o petista vetou o cronograma obrigatório para executar emendas parlamentares individuais e de bancadas. O projeto aprovado previa prazo de até 30 dias para o empenho das emendas obrigatórias.

Operação padrão

O Governo vai enfrentar nos próximos dias uma série de movimentos – ameaças de greve e operação padrão – de trabalhadores descontentes com o que chamam de ‘descaso’ por parte do Ministério da Gestão e da Inovação. Servidores do Ibama agendaram assembleia para o dia nove para confirmar a operação padrão. E servidores do Banco Central vão fazer paralisação de 24 horas no próximo dia 11.

