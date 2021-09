A turma de Vegas

O alerta é total entre alguns senadores e deputados com o depoimento esperado, para amanhã, do empresário Danilo Trento, diretor institucional da Precisa Medicamentos. Ele está envolvido diretamente na desastrada tentativa de compra da vacina indiana Covaxin por R$ 1,6 bilhão pelo Ministério da Saúde. Trento circulou com metiê político de Brasília em recente viagem a Las Vegas e guarda…