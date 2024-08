A Recon$trução

O Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos se reuniu para discutir a crise na reeleição do ditador Nicolás Maduro. Ninguém do Brasil foi sondado, e a posição ambígua do Itamaraty só piorou a situação. Canadá, Chile, Costa Rica, Equador, EUA, República Dominicana, Guatemala, Panamá, Paraguai e Peru criticaram a falta de transparência na eleição e não reconheceram a vitória de Maduro.

Ah, vice-líder...

O vice-líder do Governo na Câmara, Emanuelzinho (MDB-MT), declarou publicamente que vai apoiar a candidatura do deputado Abilio Brunini (PL-MT), bolsonarista de carteirinha, à Prefeitura de Cuiabá , onde seu pai Emanuel Pinheiro encerra o mandato com menos de 20% de popularidade . O PT tem candidato próprio: o deputado Lúdio Coelho. Resultado: Emanuelzinho passou a ser monitorado pelo Palácio.

O discreto nº 2

Enquanto nos corredores do Itamaraty muita gente alimenta animosidades entre o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o chanceler de fato, Celso Amorim, circula o nome de Audo Faleiro, número 2 de Amorim, como futuro chanceler numa eventual reforma ministerial. Faleiro foi o braço-direito de Marco Aurélio Garcia, e hoje anda colado com Amorim em todas as viagens e agendas no Brasil.

HIV nos presídios

HIV, sífilis e tuberculose são as infecções transmissíveis que mais atingem os(as) detentos(as) no País, que registrou 9.977 pessoas com casos de HIV apenas no 2º semestre de 2023, segundo o Sistema Nacional de Informações Penais. Sífilis registrou 9.016 e tuberculose 7.788 ocorrências. No ano passado inteiro o sistema contabilizou 20.237 casos do vírus HIV, conforme dados do Ministério da Saúde.

Homenagem

Uma lenda viva do jornalismo brasileiro completou 100 anos no último dia 29 de julho, no Rio de Janeiro. É Wilson Figueiredo, um dos notáveis editores do antigo “Jornal do Brasil” – nos tempos áureos do diário – que também foi responsável por anos pelo Informe JB (no qual este humilde repórter iniciou sua carreira de colunista). Uma geração inteira de Norte a Sul do Brasil comemora Figueiredo. Vida longa ao mestre.

ESPLANADEIRA

