A prudência do ministro

Há uma iniciativa republicana, de bom senso e patriota na decisão do ministro do STF Celso de Mello em escolher a sexta-feira, após 17h, para liberar o conteúdo do vídeo da reunião-circo ministerial do Governo de Jair Bolsonaro, que compõe os autos do inquérito sobre suposta interferência do presidente da República na Polícia Federal. Mello esperou o fechamento da…