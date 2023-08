A placa esquentou!

Uma pesquisa inédita da CNI nas principais capitais, que será apresentada hoje, revela que 57% dos brasileiros usam transporte público com alguma frequência: 34% deles todos os dias ou quase todos os dias, e 23% usam às vezes. Dentre os motivos citados para a não-utilização, 22% apontam que o modal é desconfortável, 19% citaram os atrasos, 16% a lentidão, 14% o preço da passagem e 10% pelo risco de assalto. Veja números completos no site da Coluna.

Controle já!

A precária fiscalização e a leniência do ICMBio e do Governo do Maranhão com transportes irregulares no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses e cidades da região (Atins, Barreirinhas e Santo Amaro) onde há ofertas de passeios tem causado mortes seguidas. O Jornal Pequeno tem registrado acidentes com mortes quase todo mês. Na terça, em Atins, morreu o sobrinho do governador Caiado (GO) num acidente de quadriciclo. Pobre ou rico, famoso ou anônimo, o turista corre sério risco por lá

Desce ardendo

A sonegação fiscal no mercado ilegal do setor de bebidas alcoólicas e refrierantes no Brasil já soma R$ 45 bilhões por ano, segundo a Associação Brasileira de Combate à Falsificação. Entre 2016 e 2022, a sonegação no setor cresceu 292%. O volume ilícito de bebidas saltou de 2 bilhões de litros, em 2016, para 5,3 bilhões de litros em 2022.

Hidrogênio cearense

O hidrogênio verde, combustível produzido por eletrólise da água, já é considerado a chave para a nova industrialização. O Nordeste é das melhores regiões do planeta em incidência de sol e vento. Apenas no Ceará há 30 projetos em fase de implantação. O presidente da associação brasileira da indústria do hidrogênio verde, Luis Viga, estima um investimento total de US$ 200 bilhões em duas décadas para estas plantas.

Segurança na rede

Executivos brasileiros investem cada vez mais na proteção cibernética de suas empresas: 75% deles devem aumentar gastos com cibersegurança em 2023. A média mundial está em 65%. A pesquisa Digital Trust Insights 2023, da PwC Brasil, ouviu 3.500 lideranças de TI e de negócios do mundo todo.

ESPLANADEIRA

# Deputado federal Prof Paulo Fernando lidera ranking dos políticos do DF pela 3 vez consecutiva. # Smarket prevê aumento de 25% na venda de carne para o Dia dos Pais. # Primum oferece até 2 mil bolsas de estudo em saúde mental. # App da 99 terá Selo de Verificação para passageiros com perfil completo. # Grupo Bradesco Seguros indica crescimento de 73,2% na contratação de seguro auto via. # # Residência colombiana Desde lá Raíz recebe inscrições de roteiristas negros e indígenas do Brasil.