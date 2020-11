A ofensiva do MDB

Passado o primeiro turno das eleições, o MDB de Pernambuco começará a construir o seu caminho de retorno ao Governo do Estado com vistas a fortalecer a legenda em outros diretórios do Nordeste, a fim de enfraquecer o domínio de anos do PSB na região. A ofensiva será forte diante da chegada de Lula da Silva à Bahia – mesmo condenado, ainda um mito no Nordeste. Com…