A lei é clara

O deputado Kim Kataguiri (União-SP) apresentou requerimento à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle para ouvir Luiz Guimarães, CEO da Cosan. O executivo foi visto numa rodinha poderosa pregando isenção das offshore e ditando lista de concorrentes para fiscalização da Receita.

Destilado$

Entidades do setor de destilados batem à porta dos senadores para levar dados de campanha que alerta sobre reflexos da falta de isonomia na tributação de bebidas alcoólicas. A Associação Brasileira de Bebidas Destiladas e o Instituto Brasileiro de Cachaça apoiam a Reforma Tributária para eliminar disparidades que fomentam o mercado ilegal e prejudicam a arrecadação. Mas colegas veem resistência do senador Eduardo Braga (MDB-AM), o relator.

Cerco

O senador Renan Calheiros (MDB-AL), autor da CPI da Braskem – que investigará o afetamento do solo em Maceió – vai passar pente-fino nos contratos das “partes relacionadas”, as empresas da controladora Novonor que possam ter prestado serviços à petroquímica. “Não queremos fazer nada contra ninguém. A CPI será técnica”, diz ele.

Climão

Clima esquentou nos bastidores do Tribunal de Contas do Amazonas. Acusado pela colega da Corte administrativa, Yara dos Santos, de tê-la ofendido com palavrões, o conselheiro Ari Moutinho já preparou pedido de investigação de todos os sete colegas da Corte ao Superior Tribunal de Justiça. Na petição, Moutinho solicita a quebra de todos os sigilos bancários, fiscal e telemáticos – e até de parentes – dos conselheiros.

Goiabada

Pequena amostra de como o mercado de influencers famosos gera renda. Gessica Kayane, a Gkay, desceu de jatinho dia desses em São João Del Rei só para comer uma goiabada no Tragaluz de Tiradentes (MG).

ESPLANADEIRA

# Rennova é TOP 3 no Prêmio de Melhores PMO 2023 do Centro-Oeste, promovido pelo PMI Goiás. # Dom Casero biscoitos lança campanha de Natal estrelada pela atriz Vanessa Giácomo. # Indicador de Nascimento de Empresas da Serasa Experian mostrou que, em julho deste ano, o Brasil inaugurou o total de 339.560 empresas. # VigilantesdoPeso lança um movimento inédito e convoca as empresas brasileiras a se engajarem no Combate à Obesidade. # A 16ª ExpoPostos & Conveniência, evento do setor de combustíveis e conveniência, acontece entre 10 e 12 de setembro, no São Paulo Expo. # Os deputados Washington Quaquá e Ricardo Abrão apresentaram o PL que institui o dia 02 de Dezembro como o Dia Nacional do Samba.