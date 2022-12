A fila da sucessão

O ex-presidente José Sarney tem praxe de não pedir a alidos o que há risco de ser negado. Mas indicou para Lula da Silva, na reunião entre eles, que gostaria de ver a filha Roseana Sarney (MDB) presidente da Câmara dos Deputados. Ex-senadora e ex-governadora, Roseana volta a Brasília com 97 mil votos – longe de ser unanimidade no Maranhão, reduto do clã. Lula não garantiu nem recusou. E só…