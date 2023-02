Decisão de mérito do conselheiro Marcos Vinícius Jardim, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), desta sexta-feira, 3 de fevereiro, determina que o Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) viabilize a realização de sustentação oral, por videoconferência, a advogados e advogadas com domicílio profissional fora de Palmas. O advogado só precisará pedir um dia antes da sessão, segundo a decisão publicada às 18h48 no CNJ.

A decisão saiu em um pedido de providências com pedido de liminar apresentado pelos advogados Jander Araújo Rodrigues, Enio Linicio Horst Filho e Marcus Vinícius Gomes Moreira feito no ano passado. O conselheiro entendeu que havia elementos suficientes para julgamento final e decidiu o mérito.

Os advogadas alegaram que o TJTO impedia a sustentações orais de advogados por videoconferência em desrespeito às legislações federal e interna e que o custo para se deslocar e arcar com altos custos com estadia, alimentação, transporte, passagens para Palmas, atrapalhava o exercício dos profissionais e dificultava o acesso à justiça.

Eles demonstraram que o TJTO, único 100% digital do país, possui o Sistema Único de Videoconferência e Audiência do Tocantins (SIVAT), que usa a plataforma Yealink e conecta todas as comarcas usado na pandemia de Covid-19, mesmo assim, o tribunal impedia a sustentação oral remota.

Para os advogados, a postura do TJTO viola as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório que possibilita “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Na decisão, o conselheiro afirma que o então vice-presidente do Tribunal, desembargador Pedro Nelson Miranda Coutinho, defendeu a existência de uma proposta de minuta para alterar a Resolução TJTO nº 104, de 21 de junho de 2018, no ponto em que regulamenta as sessões de julgamento do Tribunal. A nova resolução vai “otimizar os trabalhos, inclusive, abrangendo o pleito dos requerentes”.

Marcos Vinícius Jardim afirma que o Código de Processo Civil admite a prática de atos processuais por meio de videoconferência nos artigos 236, 385, 453 e 937 nos moldes pedidos pelos advogados .

Para o conselheiro, as previsões legais do Código de Processo Civil não estão relacionadas com “a pandemia causada pela Covid-19, mas sim com a garantia de acesso à justiça aos advogados (leia-se partes) que residem em comarcas diversas daquela onde tramita o processo”.

Em outro ponto, Marcos Jardim cita o artigo 104, em seu parágrafo 10, do próprio regimento interno do TJTO que fixa a a sustentação oral por “videoconferência ou outro meio similar” feita om o recurso tecnológico regulamentado pelo TJTO desde que o advogado a peça até o dia anterior ao da sessão.

O conselheiro também afirma que a administração da Justiça deve respeitar o artigo 133 da Constituição Federal e “inescusavelmente” tem o dever de “respeitar as prerrogativas profissionais da classe e deve nortear-se pelos princípios da legalidade e da máxima efetividade.”