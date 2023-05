O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) homologou em audiência no dia 8 de maio um acordo feito entre o Tribunal de Justiça (TJTO) e os advogados Jander Araújo Rodrigues e Fenando Pisoni para disponibilizar corretamente a lista de processos conclusos aptos a julgamento no sistema de processual eletrônico.

Em janeiro do ano passado, os dois advogados entraram com um Pedido de Providências no órgão corregedor no quel revelaram que o Tribunal tocantinense descumpria o artigo 12 do Código de Processo Civil. O texto obriga os Tribunais a publicarem, de forma permanente, a lista cronológica de processos aptos para julgamento e com consulta pública, seja presencial no cartório dos fóruns ou na internet.

Na audiência, a relatora do pedido, conselheira Salise Sanchotene, homologou o acordo, após reunir os advogados com os juízes auxiliares do Tribunal de Justiça. A diretoria do Tribunal demonstrou ter encontrado uma parametrização para o sistema que permitia consultar e disponibilizar os dados sem erros e não havia mais inconsistências na emissão de relatórios.

Com a comprovação pelos advogados de não ter mais encontrado inconsistências a conselheira homologou o acordo no qual o tribunal de Justiça também se comprometeu a manter atualizado o sistema para a divulgação pública da lista de processos aptos a julgamento, conforme o estabelecido no artigo 12, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil.