Política CNJ desarquiva processo disciplinar contra desembargador afastado Ronaldo Eurípedes Corregedor Humberto Martins reabre reclamação que apura parcialidade do desembargador ao julgar ações de advogados também alvos da operação Madset que levou STJ a afastar magistrado das funções

O ministro Humberto Martins corregedor nacional no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determinou o desarquivamento de uma reclamação disciplinar de 2017, levada pelo Ministério Público, contra o desembargador afastado Ronaldo Eurípedes. A decisão do corregedor está baseada na investigação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no inquérito 1191, qu...