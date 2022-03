Política CNJ anula portaria do TJTO que impunha exigência extra a advogados com dinheiro a receber da Justiça Conselho conclui que ao exigir procuração com até 90 dias de firmada desde 2020, tribunal tocantinense criou dificuldade para pagar débitos de natureza alimentícia a idosos acima de 60 anos, portadores de doença grave ou pessoas com deficiência

O Conselho Nacional de Justiça – CNJ – julgou procedente um Procedimento de Controle Administrativo (PCA) ajuizado pelos advogados Marcus Vinicius Gomes Moreira e Mateus Sales de Oliveira Lopes e anulou uma portaria do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins – TJTO – que impunha uma exigência extra aos advogados com dinheiro a receber da Justiça na forma de precatórios e...