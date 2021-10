Política Ciro Gomes diz que participa de construção ampla com Alckmin, Datena e Kassab em SP A declaração de Ciro foi dada durante palestra no sindicato dos metalúrgicos de Guarulhos

O presidenciável Ciro Gomes disse que seu partido, o PDT, participa de uma construção ampla com Geraldo Alckmin (de saída do PSDB), José Luiz Datena (PSL), Gilberto Kassab (PSD) e Márcio França (PSB). A declaração de Ciro foi dada durante palestra no sindicato dos metalúrgicos de Guarulhos, nesta quinta-feira (21). Alckmin, que deve rumar para o PSD, preten...