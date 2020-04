A prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro (PSDB), encaminhou ofício ao secretário estadual da Saúde, Luiz Edgar Tolini, na tarde desta terça-feira, 14, solicitando que o gestor encaminhe os embasamentos teóricos adotados pelo governo do Estado para mudar a estratégia de enfrentamento ao coronavírus. A prefeita afirma que necessita das informações para "melhor atender a recomendação estatal e garantir a segurança da população palmense".

Conforme o texto publicado, o governador Mauro Carlesse (DEM) recomenda aos prefeitos adoção de normas para a flexibilização do comércio e de serviços que não são considerados essenciais e também o isolamento seletivo e não mais amplo como tem sido.

"Diante das recomendações lançadas pelo aludido decreto, as quais alteram de modo considerável o procedimento de mitigação da pandemia até então adotado pelos Municípios conforme orientações do Ministério da Saúde, solicitamos de Vossa Senhora, com a maior brevidade possível, as informações acerca dos embasamentos técnicos e sanitários que nortearam e fundamentaram a edição do decreto nº 6.083", escreve a prefeita.

Palmas é o epicentro do coronavírus no Tocantins e concentra 62% dos 26 casos de Covid-19 confirmados no Estado. Dos 16 casos da cidade, que tem mais de 800 notificações suspeitas, a vigilância sanitária investiga se já há transmissão comunitária do vírus.

Desde o primeiro caso, uma série de medidas restritivas ao comércio e serviços foram adotadas pelo município que começaram a ser flexibilizadas a partir da liberação das feiras, concentradas na 304 sul, com dias alternados para as feiras de outras regiões, e da abertura de lotéricas. Segundo a prefeitura, essas medidas de abertura fazem parte do plano de descontingenciamento elaborado pela gestão municipal.