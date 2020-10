A prefeita tucana de Palmas e candidata à reeleição Cinthia Ribeiro aparece com 28% das intenções de votos na disputa pela Prefeitura de Palmas, segundo os dados da primeira Ibope/TV Anhanguera, divulgada no jornal 2ª Edição da emissora desta sexta-feira, 2 de outubro.

Em seguida aparecem o Professor Júnior Geo (Pros) com 12%, Marcelo Lelis (PV) e Vanda Monteiro (PSL) com 8%, Eli Borges (SD) e Tiago Amastha Andrino (PSB) com 7%. Eles são seguidos por Alan Barbiero (Podemos), Barison (Republicanos) e Professor Bazzoli (PSOL) com 2%. A pesquisa mostra Dr. Joaquim Rocha (PMB), Max Dornellys (PTC) e Vilela do PT, com 1%.

O levantamento coletou dados de 602 votantes entre 30 de setembro a 2 de outubro com margem de erro máxima estimada de 4 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados. O nível de confiança utilizado é de 95%, segundo o registro do levantamento na Justiça Eleitoral sob o protocolo Nº TO‐07805/2020.

Rejeição

A pesquisa encomendada pela TV Anhanguera também mostra em quem os eleitores não votariam de jeito nenhum. Os candidatos Professor Bazzoli (PSOL) e Professor Júnior Geo (PROS) são os menos rejeitados, com 6% das respostas. Já o mais rejeitado é Marcelo Lelis (PV), com 32% e a prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB), com 31%.