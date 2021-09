Política Cidade baiana guarda memória de Carlos Lamarca, 50 anos após sua morte na Ditadura Militar Lamarca ficou conhecido por ser uma das principais figuras da luta armada contra a Ditadura Militar

Brotas de Macaúbas e Ipupiara são pequenas cidades, separadas por 31 km, no sertão da Bahia. Com cerca de 10 mil habitantes cada, elas estão unidas por uma mesma história durante a Ditadura Militar (1964-1985). Nesta região, há exatos 50 anos, completos nesta sexta-feira (17), uma operação matou Carlos Lamarca (1937-1971), capitão que havia desertado do Exército em 196...