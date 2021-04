Política Chefe da PF do AM que será trocado é citado como 'alvo a ser abatido' em conversa de investigados As conversas integram o inquérito da operação Arquímedes, responsável pela apreensão de 444 contêineres com madeira ilegal

Alexandre Saraiva, retirado do comando da Polícia Federal no Amazonas pelo atual diretor-geral Paulo Maiurino, é citado em troca de mensagens de madeireiros investigados pela corporação como o “alvo a ser abatido”. As mensagens mostram como os madeireiros almejavam o delegado fora do cargo. Em 2 de setembro de 2019, o investigado Roberto Paulino encaminha u...