Política Chefe da inteligência diz que Casa Militar pediu dossiê contra 12 delegados adversários de Carlesse Alvo da operação Éris no dia 20 de outubro, major da Polícia Militar revelou pedido feito para levantar “informações que pudessem politicamente ser usadas” contra delegados de Polícia

Além do uso da estrutura da Secretaria da Segurança Pública (SSP) para suprimir inquéritos policiais que atingiam o núcleo duro do governo de Mauro Carlesse (PSL), afastado do Palácio Araguaia desde 20 de outubro por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), um inquérito da Polícia Federal aponta que a Casa Militar tentou produzir um dossiê de 12 del...