Política Chamar militares para o governo é sinal de fraqueza política de Bolsonaro, diz FHC Ex-presidente afirmou que o aumento da participação de militares no governo não é tentativa de articular um golpe, mas o que restou para o presidente

O aumento da participação de militares nos altos cargos do governo federal indica mais uma fraqueza política do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) do que uma tentativa de articular um golpe no País, avaliou o ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso (PSDB) durante live organizada pela Abitrigo nesta quinta-feira, 23. FHC comparou a situação de Bol...