Política Celso diz que não mandou confiscar celular de Bolsonaro, apenas pediu manifestação de Aras Decano destacou que 'nada deliberou a respeito nem sequer proferiu qualquer decisão ordenando a pretendida busca e apreensão' do aparelho; despachos provocaram forte reação do ministro Augusto Heleno

O ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal, emitiu nota no início da noite desta sexta, 22, para rebater acusações de que teria autorizado pedido de apreensão de celular do presidente Jair Bolsonaro. O decano despachou nesta manhã três notícias-crime para o procurador-Geral da República, em ato de praxe, para Augusto Aras se manifestar sobre os pedidos f...