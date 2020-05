Política Celso de Mello quer opinião de Aras sobre pedido para depoimento de Bolsonaro Requerimentos foram feitos por Gleisi Hoffman e Rui Costa, do PT, e pelo PDT, PSB e PV, e incluem solicitação de perícia no celular do filho 02 do presidente

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), enviou à Procuradoria Geral da República (PGR) três notícias-crime apresentadas pelo PT, PDT, PSB E PV sobre suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Entre as medidas solicitadas pelos parlamentares e partidos de oposição e encaminhadas para avaliação do Ministério Públic...