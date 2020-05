Política Celso de Mello manda oficial de Justiça comunicar Bolsonaro de ação sobre impeachment Determinação do decano também abre espaço para o presidente da República se manifestar e contestar a ação, caso queira

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF) despachou comunicado ao Palácio do Planalto nesta sexta-feira, 15, para informar o presidente Jair Bolsonaro do processo em tramitação na Corte que envolve um pedido de impeachment apresentado contra o mandatário. A determinação do decano também abre espaço para Bolsonaro se manifestar e contestar a ação, c...