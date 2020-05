Política Celso de Mello diz que bolsonaristas querem ditadura e compara Brasil à Alemanha de Hitler 'É preciso resistir à destruição da ordem democrática', escreveu o decano do STF, relator do inquérito que investiga se o presidente tentou interferir na Polícia Federal

O decano do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Celso de Mello, comparou o Brasil à Alemanha de Hitler e, em mensagem reservada enviada a interlocutores no WhatsApp, disse que bolsonaristas “odeiam a democracia” e pretendem instaurar uma “desprezível e abjeta ditadura”. Procurado pela reportagem, o gabinete do ministro não se manifestou sobre as declarações. Celso de Mel...