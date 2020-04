Política Celso de Mello determina abertura de inquérito para apurar declarações de Moro contra Bolsonaro A decisão do decano do Supremo Tribunal Federal atende ao pedido do procurador-geral da República, Augusto Aras

O decano do Supremo Tribunal Federal (STF), Celso de Mello, decidiu nesta segunda-feira, 27, autorizar a abertura de um inquérito para investigar as declarações do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro contra o presidente Jair Bolsonaro. A decisão de Celso de Mello atende ao pedido do procurador-geral da República, Augusto Aras. O objetivo é apurar se foram cometidos o...