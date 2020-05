Política Celso de Mello autoriza depoimento de Augusto Heleno, Braga Netto e Eduardo Ramos Diligências devem ser realizadas em até 20 dias; decano também autorizou a entrega de gravação de reunião em que os ministros presenciaram suposta ameaça de demissão feita por Bolsonaro a Moro

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, atendeu pedido apresentado pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, na tarde desta terça, 5, e autorizou os depoimentos dos ministros Augusto Heleno (GSI), Walter Braga Netto (Casa Civil) e Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo). A decisão foi tomada no inquérito que apura as acusações do e...