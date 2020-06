Política Celso dá mais 30 dias para PF fechar inquérito de denúncia de Moro contra Bolsonaro Decano do Supremo Tribunal Federal autorizou pedido da delegada Christiane Correa Machado, chefe do Serviço de Inquéritos Especiais no STF, que teve ‘expressa concordância’ da Procuradoria-Geral da República

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a prorrogação do inquérito sobre suposta tentativa de interferência política do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal por mais 30 dias. A medida se dá a pedido da delegada Christiane Correa Machado – chefe do Serviço de Inquéritos Especiais no STF e responsável pela condução do inquérito n...