Política Casos de Covid-19 após evento de posse geram primeiro desgaste de Fux na presidência do STF Novo chefe do Judiciário e ao menos outras oito autoridades que estiveram em cerimônia contraíram a doença

A posse de Luiz Fux na presidência do STF (Supremo Tribunal Federal), seguida de um coquetel para comemorar a chegada do ministro ao posto mais alto do Poder Judiciário, rendeu ao magistrado o primeiro desgaste de sua gestão à frente da corte. Fux chegou a ser aconselhado por pessoas próximas a fazer uma cerimônia virtual, mas preferiu promover um evento presen...