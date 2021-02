Política Carlos Jordy chama Alexandre de Moraes de “vagabundo” após prisão de deputado “Não iremos recuar”, declarou deputado. Ele comparou ministros do STF a ditadores

O deputado Carlos Jordy (PSL-RJ) chamou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de “vagabundo” nesta quarta-feira (17) depois de o magistrado determinar a prisão de Daniel Silveira (PSL-RJ). “Acabei de falar com o deputado Daniel e fiquei sabendo que sua prisão foi ordenada pelo vagabundo do Alexandre de Moraes por ele ter feito uma live critic...