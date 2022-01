Política Carlesse tentou suspender impeachment na Justiça, mas TJ negou liminar duas vezes e ele desistiu Tentativa judicial ocorreu entre final de dezembro e quinta-feira, 11, antes da decisão da comissão de atender o pedido do governador e suspender o impeachment

Antes mesmo de pedir administrativamente à Assembleia Legislativa novos prazos para responder ao impeachment, em pedidos no dia 4 e 11, o governador afastado Mauro Carlesse (PSL) tentou a suspensão do processo de impeachment no Tribunal de Justiça (TJTO) durante o plantão de recesso forense. Em petição no dia 29 de dezembro, após tentar por duas vezes obter inform...