Carlesse tem candidatura ao Senado oficializada em convenção estadual do Agir 36

Na manhã desta sexta-feira, 5, ocorreu a convenção estadual do Agir que oficializou a candidatura do ex-governador Mauro Carlesse ao Senado, na sede do partido, localizada na avenida Juscelino Kubitschek, quadra 103, edifício Pipes II, em Palmas. O ex-presidente do Naturatins, Sebastião Albuequerque Cordeiro é o primeiro suplente de Carlesse e Sandro Armand...