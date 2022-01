Política Carlesse registra em cartório notificação para acesso ao impeachment e suspensão do prazo processual Advogados afirmam que medida busca comprovar falta de acesso ao processo e cerceamento da defesa

Após sete dias sem manifestação da Comissão Especial de Impeachment do pedido feito pela defesa para acesso integral ao processo em tramitação na Assembleia Legislativa e da suspensão do prazo de resposta, em razão do recesso parlamentar, a defesa do governador afastado Mauro Carlesse registrou em cartório uma notificação judicial, com o pedido de acesso ao processo e...