Política Carlesse pede suspensão do impeachment alegando dúvida no rito e prazos após AL antecipar recesso Pedido endereçado ao presidente da comissão afirma que rito a seguir não está claro e com recesso parlamentar e serviços suspensos há cerceamento na defesa do governador afastado

A defesa do governador afastado Mauro Carlesse (PSL) entrou com um pedido na Assembleia Legislativa para suspender o processo de impeachment até que sejam esclarecidas as dúvidas que o político aponta sobre o rito aplicado ao impeachment e os prazos para que ele apresente informações sobre o caso. Assinado pelos advogados Juvenal Klayber Coelho, Adriano Guinzelli e Gize...