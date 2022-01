Política Carlesse completa 90 dias afastado do Araguaia, metade do prazo determinado pelo STJ Segunda metade do prazo do afastamento começa nesta quarta-feira, 19; governador afastado conseguiu estender de dezembro para fevereiro o prazo para se defender do impeachment na Assembleia e aguarda decisão do recurso que pede reconsideração do afastamento no STJ

Nesta quarta-feira, 19, começou a segunda metade dos 180 dias determinados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) para o afastamento do governador Mauro Carlesse (PSL) do Palácio Araguaia. Nos primeiros 90 dias, completados na terça-feira, 18, a principal vantagem do governador no conturbado cenário político do Estado é a devolução do prazo para responder ao processo d...