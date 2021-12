Política Carlesse afirma que vai recorrer para reconsideração de afastamento ser julgada por corte do STJ Em nota, defesa acusa o ministro Mauro Campbell de ter mantido o político afastado do cargo sem analisar "documentação contundente" e suficiente para suspender o afastamento

A defesa do governador afastado do Tocantins, Mauro Carlesse (PSL), distribuiu nota à imprensa neste sábado informando que irá recorrer da decisão do ministro Mauro Campbell, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que manteve o governador afastado do Palácio Araguaia. O recurso buscará que o pedido de reconsideração feito pela defesa e negado monoc...