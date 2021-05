Política Capital por um dia: Taquaruçu recebe da sede do Poder Executivo nesta terça com inaugurações Programação terá momento cívico a partir das 8 horas, e gestão informou que seguirá os protocolos sanitários

Em homenagem a Taquaruçu, a sede do Poder Executivo de Palmas será transferida para o distrito nesta terça-feira, 1º. A iniciativa ocorre anualmente e está prevista no parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Orgânica Municipal, a emenda nº 53 de 2006, com o objetivo de lembrar que a localidade que abriu mão do estado de cidade, antigo município de Taquaruçu do Porto, e cedeu o...