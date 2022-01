Política 'Capitã cloroquina' coloca no Lattes presença em atos de raiz golpista de Bolsonaro A plataforma é um reservatório de currículos acadêmicos do país, no qual os pesquisadores devem listar o que têm produzido em suas áreas de atuação. Não é comum a inclusão de participação em manifestações de rua

A médica Mayra Isabel Correia Pinheiro, secretária do Ministério da Saúde que ganhou o apelido de "capitã cloroquina" pela recomendação de medicamentos sem eficácia contra a Covid-19, incluiu em seu currículo hospedado na plataforma Lattes a participação nos atos de raiz golpista promovidos por Jair Bolsonaro (PL) no 7 de Setembro do ano passado. A plataforma Lattes...