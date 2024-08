Redação Jornal do Tocantins Patricia Lauris

Os candidatos que concorrem à Prefeitura de Palmas nas eleições municipais de 2024 serão entrevistados ao vivo no Jornal Anhanguera 1ª Edição (JA1). A rodada de entrevistas no primeiro turno começa no dia 23 de setembro.

Disputam o cargo de prefeito da capital Eduardo Siqueira Campos (Podemos), Janad Valcari (PL), Lúcia Viana (PSOL) e Professor Júnior Geo (PSDB). As entrevistas serão até o dia 26 de setembro, sempre a partir das 11h45.

O tempo de duração de cada entrevista será de 20 minutos. Por ser ao vivo poderá ser concedida a prorrogação de até 30 segundos, caso o candidato esteja concluindo a fala.

O sorteio da ordem de entrevistas ocorreu na tarde desta quarta-feira (28), na sede do Grupo Jaime Câmara (GJC).

Confira a ordem das entrevistas:

* 23 de setembro: Lúcia Viana (PSOL)

* 24 de setembro: Professor Júnior Geo (PSDB)

* 25 de setembro - Janad Valcari (PL)

* 26 de setembro - Eduardo Siqueira Campos (Podemos)

Outros programas

A TV Anhanguera dará início à cobertura das eleições municipais 2024 no dia 9 de setembro. Conforme definição das regras da cobertura, o programa Bom dia Tocantins vai apresentar a agenda de cada um dos candidatos para o dia, de segunda a sexta-feira.

À noite, no Jornal Anhanguera 2ª Edição (JA2), será apresentado três vezes por semana como foi o dia de cada candidatos. A divulgação será sempre às segundas, quartas e sextas-feiras.