Política Candidata de Miracema é conduzida à delegacia para explicar movimentação em locais de votação Ocorrência pelo crime de boca de urna é registrada e Ministério Público irá analisar o caso

Uma ocorrência contra a candidata à prefeitura de Miracema do Tocantins, Camila Fernandes (MDB), foi registrada neste domingo (15) pelo crime de boca de urna. Segundo informações do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-TO), o caso está sendo apurado pela Polícia Civil. De acordo com o promotor eleitoral João Edson de Souza, de Miracema, não foram verificados elementos para l...