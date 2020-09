Política Campanhas mantêm corpo a corpo e preparam até bolha de proteção para panfleteiros Candidatos planejam menos saídas e redução de material impresso, com maior atuação nas redes sociais

Além dos novos protocolos sanitários para o dia da votação, a pandemia do coronavírus trouxe outro desafio para as eleições municipais de 2020: repensar as campanhas e as agendas de rua sem contato físico e aglomerações. Mesmo sem as tradicionais caminhadas pelo comércio com apertos de mão, porém, o corpo a corpo não será abandonado pelos candidatos em São Paulo....