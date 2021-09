Política Caminhões bloqueiam a Esplanada e pressionam por invasão ao acesso do STF O movimento tem o dedo de empresas do agronegócio de Goiás, Santa Catarina e São Paulo

O movimento de viés golpista do presidente Jair Bolsonaro segue vivo fisicamente em Brasília, após a manifestação de 7 de Setembro. Mais de cem caminhões ocupam a Esplanada dos Ministérios e são usados para pressionar pela derrubada do bloqueio que dá acesso ao STF (Supremo Tribunal Federal) e ao Congresso Nacional. O movimento tem o dedo de empresas do agronegócio de Goi...