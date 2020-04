Em sessão virtual extraordinária na segunda-feira, 6, a Assembleia Legislativa reconheceu, 14 dias após entrada no Parlamento, o decreto da prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB) que declara situação de calamidade pública em Palmas, mas deixou para analisar e aprovar os decretos de outros 48 municípios após apresentação de outras informações, como um plano de combate ao coronavírus.

No parecer para aprovar o decreto de Palmas, do dia 22 de março, o presidente da CCJ, Ricardo Ayres, ressalta que os municípios estimam queda significativa de receita e elevação de despesas, fator que irá diminuir a capacidade de atingir metas fiscais estabelecidas para uma situação diversa.

Conforme o parecer, ao votar pelo imprescindível reconhecimento da calamidade, Ayres destaca que o município entende que a decretação de calamidade pública "é medida excepcional importante para viabilizar as ações governamentais de combate à pandemia e dispensar o Município de Palmas dos mecanismos de contingenciamento exigidos pela LRF".

O reconhecimento libera para a gestão de Cinthia:

a suspensão do prazo para eliminação de despesa total com pessoal que ultrapasse os limites legais e as restrições decorrentes dessa situação; a suspensão do prazo para a recondução da dívida consolidada ao limite legal; a dispensa de atingir os resultados fiscais e a limitação de empenho, caso a receita realizada ao final de um bimestre se mostrar insuficiente para o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas nas metas fiscais da lei orçamentária anual.

Plano de ação

A Assembleia também encampou parecer de Ayres para exigir mudanças em 48 outros decretos municipais de calamidade pública, entre elas a apresentação de outros documentos para análise e reconhecimento. Entre a documentação exigida, os deputados querem os relatórios da secretaria de saúde do município ou órgão de defesa civil e um plano de ação para o combate ao coronavírus.

Municípios em diligência:

1. Aguiarnópolis

2. Almas

3. Ananás

4. Aparecida do Rio Negro

5. Aragominas

6. Araguacema

7. Arraias

8. Augustinópolis

9. Axixá

10. Bom Jesus

11. Campos Lindos

12. Centenário

13. Colinas

14. Conceição

15. Esperantina

16. Fátima

17. Filadélfia

18. Formoso do Araguaia

19. Goiatins

20. Gurupi

21. Itacajá

22. Itaguatins

23. Lagoa do Tocantins

24. Luzinópolis

25. Maurilândia

26. Miracema

27. Miranorte

28. Natividade

29. Nazaré

30. Pau D’arco

31. Pedro Afonso

32. Peixe

33. Pindorama

34. Ponte Alta

35. Porto Alegre

36. Recursolândia

37. Rio dos Bois

38. Rio Sono

39. Sampaio

40. Sandolândia

41. Santa Rosa

42. São Félix

43. São Miguel

44. São Sebastião

45. Sítio Novo

46. Tocantínia

47. Tupirama e

48. Xambioá