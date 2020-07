Política Caiado sobre decisão de Ibaneis de abrir Brasília: “Enquanto estou segurando, ele vai liberar geral" "Essa situação vai fazer com que o entorno de Brasília tenha um crescimento ainda maior no número de contaminados", avaliou o governador de Goiás

A abertura total do comércio e dos serviços no Distrito Federal neste mês, anunciada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) nesta quinta (2), incomodou o vizinho Ronaldo Caiado (DEM), de Goiás. A localização geográfica do DF, incrustado no meio de Goiás, criou uma situação de interdependência entre os dois governadores. Cidades cresceram ao redor de Brasília, s...